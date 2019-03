Leichte Verletzungen zog sich eine Frau bei einem Unfall am Mittwoch in Göppingen zu. Sie hatte Rechts vor Links missachtet.

Die 64-Jährige war gegen 16 Uhr in der Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung Christophstraße stieß sie mit ihrem Ford mit einem BMW zusammen. Mit dem war ein 32-Jähriger unterwegs. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 25.000 Euro.