Ein vermisster 62-Jähriger ist am Dienstag leblos aus einem Wald zwischen Schorndorf und Schlichten geborgen worden.

Zuvor war die Suche nach dem vermissten Mann aus Schorndorf am Dienstagmorgen auch mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt worden. Nach einem eingegangenem Zeugenhinweis konnten das gesuchte Auto sowie der Vermisste tot im Waldgebiet bei der L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten geortet werden.

Polizei ermittelt die Todesursache

Der Mann hielt sich in seiner Freizeit zuletzt häufig in Wäldern auf und befand sich offenbar in einer hilflosen Lage. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Todesfall übernommen.