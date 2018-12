Göppingen 54-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Göppingen / swp

Ein Autofahrer übersah am Montag in Göppingen einen Lkw. Ein Totalschaden und ein verletzter Fahrer sind die Bilanz des Unfalls.

Kurz vor 17 Uhr verursachte ein 54-Jähriger am Montag einen Unfall. Er bog von der Kastanienstraße in die Schlater Straße ab. Von links kam ein Lkw. Der Autofahrer beachtete dessen Vorfahrt nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher trug dabei leichte Blessuren davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper nahm ihn mit. Den Sachschaden am Opel und am Lkw des 32-Jährigen schätzt die Polizei auf 14.000 Euro.