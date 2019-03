Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen hat am Montagnachmittag einen 45-jährigen Mann aus dem Neckar gerettet.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen hat am Montagnachmittag einen 45-jährigen Mann aus dem Neckar gerettet. Kurz vor 14.45 Uhr hatte ein Passant den im Wasser treibenden Mann entdeckt und die Polizei alarmiert.

Mann an Land gezogen

Als sie Beamten vor Ort eintrafen, sichteten sie die Person auf Höhe der Kläranlage am Neckarufer, wo er versuchte, sich festzuhalten. Den Polizisten gelang es, ihn an Land zu ziehen. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Wo und warum der Mann ins Wasser geraten war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

