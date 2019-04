In Eislingen soll in der Nacht auf Sonntag ein 44-Jähriger einen 35-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Streit zwischen Männern eskaliert: Angriff mit Messer

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft berichten, kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden Männern in einer Wohnung in der Eislinger Innenstadt. Im weiteren Verlauf des Streits soll der 44-Jährige ein Messer gezogen haben, mit dem er auf den neun Jahre jüngeren Mann eingestochen haben soll. Danach verließ der 44-Jährige die Wohnung und flüchtete.

Polizei nutzt Hubschrauber während Fahndung

Die Polizei fahndete nach dem Mann und hatte dabei auch einen Hubschrauber im Einsatz. Zu einem Erfolg führte die Fahndung nicht.

35-Jähriger schwer verletzt, 44-Jährigen gelingt die Flucht

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Streits.

