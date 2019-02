Mühlhausen im Täle Streit eskaliert: 20-Jähriger verletzt Arbeitskollegen schwer

Ein 20-Jähriger soll am Montag in Mühlhausen seinem Arbeitskollegen einen spitzen Gegenstand in den Kopf gestoßen und ihn damit schwer verletzt haben. Das berichten die Polizei und die Ulmer Staatsanwaltschaft am Mittwoch.