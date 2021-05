Zum Teil schwere Verletzungen haben drei Insassen eines Smart zwischen 23 und 27 Jahren bei einem Unfall am Samstag in Heiningen davongetragen. Der 27-jährige Fahrer des Kleinwagens war gegen 1.20 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen, über einen Gehweg gefahren und dann gegen einen Schildermast geprallt, berichtet die Polizei. Ihr zufolge stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.