Bartholomä 27-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bartholomä / SWP

Eine 27-Jährige ist am Montagabend gegen 20.55 Uhr mit ihrem Fiat Punto gegen einen Baum geprallt. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, war sie auf der schneeglatten Verbindungsstraße vom Unteren Kintzinghof in Richtung Möhnhof gefahren. Kurz vor Möhnhof kam sie mit ihrem Fiat von der Straße ab und krachte frontal gegen den Baum.

Bei dem Unfall wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Bartholomä befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige in eine Klinik. An ihrem Auto war ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.