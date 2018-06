Schorndorf 26-Jähriger stellt sich nach Schüssen auf zwei Männer

Schorndorf / SWP

Ein 26-Jähriger hat sich der Polizei gestellt, nachdem er am Samstag mit einem Tierabwehrgerät Reizstoff auf zwei Männer geschossen haben soll.

Zu der Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen kam es bereits am Samstag (2. Juni) gegen 17.30 Uhr, in Schorndorf in der Schlichtener Straße, Einmündung Urbanstraße vor der Künkelinschule. Offenbar waren zunächst zwei Jugendliche aus einem völlig banalen Grund in Streit geraten und hatten im Verlauf ihre jeweiligen Freundeskreise dazu geholt, erklärt ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage. Dabei sei es laut Zeugen zu Schubsereien und zwischen Einzelnen auch zu Schlägen mit Körperverletzungen gekommen. Es sei aber keine Massenschlägerei gewesen, betont der Polizeisprecher.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen hatte sich die Lage bereits teilweise beruhigt. Ein 18 Jahre alter Syrer hatte schwere Augenverletzungen erlitten und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Spezialklinik geflogen, wo er einige Tage behandelt wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Anders als zunächst befürchtet, erlitt er aber keinen bleibenden Schaden an den Augen. Ein 19 Jahre alter Afghane wurde mit leichten Gesichtsverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu den Verletzungen kam es, wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, weil im Verlauf der Auseinandersetzung der 26-jährige Tatverdächtige mit einem sogenannten Tierabwehrgerät dazu kam und aus kurzer Distanz auf die beiden jungen Männer geschossen hatte.

Kein fremdenfeindliches Motiv

Nach Zeugenaussagen bestanden die beiden Gruppen jeweils aus bis zu 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die beiden Verletzten gehören einer Gruppe von jungen Syrern und Afghanen an. Von der anderen Gruppe konnten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Personen verschiedenster Nationalitäten. Auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gab es jedoch keine Hinweise, so die Polizei.

Zwischenzeitlich wurden vier bei der Auseinandersetzung anwesende Männer ermittelt. Zudem wurden im Nachgang der Auseinandersetzung von rund 20 weiteren Personen die Personalien erhoben, wobei noch offen ist, ob und wenn ja in welcher Art diese Personen beteiligt waren.

Zwar waren aufgrund des Mehrmaligen Zeugenaufrufs Hinweise eingegangen, es meldeten sich aber keine weiteren Geschädigten oder Verletzten.

Täter stellt sich mit Anwalt

ie Kriminalpolizei Waiblingen bereits am Samstagabend die Ermittlungen übernommen hatte, wurde am Montag eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aufgrund der intensiv geführten Ermittlungen war der Ermittlungsdruck offensichtlich zu groß geworden und so hatte sich der 26-Jährige schließlich am Donnerstagnachmittag bei der Ermittlungsgruppe im Beisein eines Rechtsanwalts gestellt.

Der Mann wohnt laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen in Schorndorf. Er hatte eingeräumt, mit einem Tierabwehrgerät Schüsse mit Reizstoff auf die jungen Männer abgegeben zu haben.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Tatverdächtige war in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Waiblingen und des Polizeireviers Schorndorf dauern an.