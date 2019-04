Bei einem Unfall am Bahnhof in Esslingen wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Zu einem Personenunfall ist es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr am Esslinger Bahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge, überquerte ein 22-Jähriger unberechtigt die Gleise 6/7 und wurde hierbei von einer durchfahrenden Regionalbahn in Richtung Ulm erfasst.

Unfall am Esslinger Bahnhof

Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizei stolperte der 22-Jährige während der Gleisüberquerung, sodass gegenwärtig von keinem Fremdverschulden ausgegangen wird.

Sperrung des Bahnhofs

Durch den Vorfall war der Bahnhof Esslingen in der Zeit von 18.46 Uhr bis 20.05 Uhr komplett gesperrt, was zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen führte. Neben mehreren Streifen der Bundes- und Landespolizei waren Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

