Eislingen 21-Jähriger landet mit Auto in Böschung

21-Jähriger landet mit Auto in Böschung

Eislingen / swp

Schwere Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger am Montag in Eislingen zu, als er mit seinem Auto in einer Böschung landete.

Gegen 18 Uhr war ein Audi auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Er verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Eislingen-West. Weil der Fahrer zu schnell unterwegs war, kam sein Pkw von der Fahrbahn ab. In einem Graben blieb er liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, teilt die Polizei mit.

Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in eine Klinik. Sein Fahrzeug sei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.