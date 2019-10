Erheblicher Sachschaden entstand bei einer Fahrerflucht in der Göppinger Schillerstraße an einem Seat.

Der Wagen parkte dort zwischen Dienstag 18 Uhr und Donnerstag 7 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das geparkte Fahrzeug am Heck, ohne sich dabei jedoch um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sicherte die Spuren vor Ort und fand an dem Seat gelbe Farbantragungen, die vermutlich vom Verursacher stammen. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Schaden am Seat wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an Telefon 07161/632360.

