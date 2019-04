Schwer verletzt musste ein Autofahrer nach einem Unfall am Montag bei Göppingen ins Krankenhaus. Er war zu schnell in eine Kurve gefahren.

Gegen 19 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Renault von Jebenhausen in Richtung Bezgenriet. Weil er zu schnell durch eine Kurve fuhr, kam sein Wagen von der Fahrbahn ab. In einem Acker überschlug sich der Renault. Der 18-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Fahrer in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Auto auf einen Totalschaden von rund 3.000 Euro.