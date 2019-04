Am Donnerstag verletzte sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Kuchen.

Gegen 16 Uhr fuhr ein Motorradfahrer in der Hauptstraße. Der Verkehr stockte und er fuhr links an den Fahrzeugen vorbei. Aus der Jahnstraße bog ein Peugeot in die Hauptstraße ab. Der 45-jährige Fahrer missachtete die Vorfahrt des Zweirads. Der 17-Jährige konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen den Pkw. Dabei stürzte er. Er erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen (07331 93270) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.