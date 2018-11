Uhingen / SWP

Eine Motorradfahrerin ist wegen einer Windböe in Uhingen gestürzt. Sie schlitterte in einen entgegenkommenden VW.

Die 16-Jährige war gegen 18.45 Uhr in der Alten Holzhäuser Straße in Richtung Uhingen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, riss eine Windböe die junge Motorradfahrerin um. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.