Göppingen 16-Jährige im Bus belästigt

Göppingen / SWP

Eine Jugendliche ist am Dienstag in Göppingen von einem Mann im Bus belästigt worden. Zwischen 12.45 und 13 Uhr saß die 16-Jährige in dem Bus der Linie vier zwischen Göppingen und Bartenbach. Ein Mann setzte sich neben sie und berührte die 16-Jährge unsittlich. Diese wehrte sich nach Polizeiangaben. Der Mann stieg an der Haltestelle "Im Engelauch" aus. Die Göppinger Polizei hat unter Tel. (07161) 632360 die Ermittlungen aufgenommen und sucht den 50-60 Jahre alten Täter. Der soll ungefähr 1,75 Meter groß und recht kräftig gewesen sein. Er hat laut der Beschreibung dunkle kurze Haare und einen gebräunten Teint. Er trug ein kurzärmeliges Hemd.