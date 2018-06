Göppingen / SWP

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Freitag in Faurndau bei einem Jugendlichen Rauschgift gefunden. Die Beamten kontrollierten den 15-Jährigen gegen Mitternacht am Bahnhof. Er hatte ein Päckchen mit einer Kleinmenge des Rauschgifts bei sich. Der Jugendliche wird angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.