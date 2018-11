Kreis Göppingen 13 Autofahrer unter Drogeneinfluss

Kreis Göppingen / SWP

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 16 und 22 Uhr den Verkehr zwischen Albershausen und Schlierbach sowie in Rechberghausen kontrolliert. 16 Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

Ihr Augenmerk richteten die Beamten des Ulmer Polizeipräsidiums und des Präsidiums Einsatz auf getunte Fahrzeuge und berauschte Fahrer. Sie erwischten laut Pressebericht 13 Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Die Polizisten ordneten Blutuntersuchungen an. Nachgewiesen wurden Marihuana, Amphetamine, Kokain und Opiate. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung erwartet die Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei stoppte drei weitere Fahrer: zwei waren ohne Führerschein unterwegs, darunter ein 16-Jähriger, ein dritter hatte zu viel Alkohol intus.

Darüber hinaus entging den Beamten nicht, dass bei fünf Autos die Betriebserlaubnis erloschen war. Es handelte es sich teilweise um getunte Fahrzeuge. Ein Sachverständiger nahm manche Autos noch genauer unter die Lupe.

Polizisten entdeckten bei einem Autofahrer einen ausziehbaren Schlagstock. Weitere drei Fahrer hatten ihre Kinder nicht oder nicht richtig angeschnallt.