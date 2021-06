Wie wir am Freitag berichtet haben , wurde am Freitagmorgen wurde am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach ein Mannaufgefunden - die Leiche lag auf dem Bahnsteig bei Gleis 3 - mit Anzeichen äußerer. Bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen wurde daraufhin die rund 60-köpfigeeingerichtet, die im Laufe der Ermittlungen die Identität des zunächst unbekannten Toten feststellen konnte: Es handelte sich um einenaus dem Rems-Murr-Kreis. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete eine Obduktion des Leichnams an, die am heutigen Samstag stattfand.