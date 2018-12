Oberrot / POL

Eine 74-jährige Mercedesfahrerin hat am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, die Eugen-Klenk-Straße befahren und wollte die Rottalstraße in Richtung Stiersbachstraße überqueren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie den 34-jährigen Audi-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt auf der Rottalstraße in Richtung Oberrot-Hausen unterwegs war. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.