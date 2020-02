Seit Donnerstagabend wird ein 81-jähriger Mann aus Schorndorf vermisst. Zuletzt wurde er gegen 18.30 Uhr gesehen, als er in einer Autowerkstatt in der Göppinger Straße seinen Pkw Mercedes abholte. Das teilte die Polizei mit. Jedoch ist der Mann nicht zu Hause angekommen. Die Polizei vermutet, dass sich der 81-Jährige in einer hilflosen Lage befindet oder orientierungslos unterwegs ist.

Beschreibung des Vermissten

Von dem Senior liegt folgende Beschreibung vor:

175cm groß

kurze graue Haare

zuletzt trug er eine dunkelgraue Cordhose

schwarze Jacke

Der Gesuchte ist wahrscheinlich mit seiner anthrazitfarbenen Mercedes E-Klasse (Typ W210) unterwegs, an dem die amtliche Kennzeichen WN - QE 220 angebracht sind.

Hinweise zu dem Vermisstenfall nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.