Nach einem Unfall auf der Schloss-Straße in Gaildorf staut sich der Verkehr in der Stadt. Nach Angaben der Polizei ist der Unfall gegen 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen passiert. In der Facebookgruppe „Blaulicht in Schwäbisch Hall! Was ist da los?“ heißt es, der Unfall sei in auf der Spur Richtung Winzenweiler passiert. Laut den Verkehrsangaben auf Google Maps staut sich der Verkehr auf der Schloss-Straße bis hin zur B19.

In Kürze berichten wir mehr.