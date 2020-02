In Gaildorf ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr an der B19 auf Höhe der Münster Mühle. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Ob die Straße gesperrt ist, war unklar.

Weitere Infos folgen.