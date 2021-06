Die B29 in Schwäbisch Gmünd ist derzeit am Einhorntunnel gesperrt. Dort landet derzeit ein Retttungshubschrauber, der einen schwer verletzten Cabriofahrer versorgen muss. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In beiden Fahrtrichtungen Aalen staut sich deswegen...