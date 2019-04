Unbekannte haben an der Grillhütte am Laubbachstausee in Abtsgmünd eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Personen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an der Grillhütte des Laubbachstausees im Erlesweg gewütet. Sie entfernten die fest im Boden verschraubten Bänke sowie den Tisch, verwendeten diese teilweise als Feuerholz und warfen Teile in den See. Außerdem zerstörten sie die beiden Mülleimer, verstreuten den Müll auf dem Boden und warfen Flaschen sowie Getränkedosen auf die Grillstelle. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon 07366/96660, entgegen.

