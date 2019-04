Unbekannte haben aus einem Baucontainer beim Gaildorfer Naturstromspeicher ein Notstromaggregat und eine Schmutzpumpe gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Donnerstagmittag und Dienstagmorgen zwei Baucontainer direkt an der B19, zwischen Gaildorf und Unterrot, beim Unterbecken für den Naturstromspeicher, aufgebrochen. Aus einem der Container nahmen die unbekannten Täter ein Dieselnotstromaggregat im Wert von etwa 1000 Euro mit, aus dem anderen stahlen sie eine Schmutzwasserpumpe im Wert von etwa 1000 Euro. An den beiden Containern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf, Telefon: 07971/95090, entgegen.

