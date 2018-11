Verkehrsunfälle Tragödie auf der Landstraße: Autofahrer nicht mehr zu retten

Next

Ein Bild des Schreckens bot sich gestern den Einsatzkräften auf der Landesstraße 1066 zwischen Gaildorf und Winzenweiler. Der Fahrer des VW Golf (Bild links) starb noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Hyundai Tucson erlitt schwere Verletzungen. © Foto: Klaus Michael Oßwald

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Montagnachmittag im Limpurger Land. Der Verkehr auf den Straßen ist gegen 14 Uhr ungewöhnlich ruhig. Kurze Zeit später empfängt die Polizei einen Notruf aus dem Rottal, nach weiteren 20 Minuten einen aus dem Raum Gaildorf: zwei schwere Verkehrsunfälle! Zwei Schwerverletzte, ein Toter!

Erste Meldung: Auto brennt

Dramatisch nimmt sich die erste Meldung aus: Auf der Landesstraße 1050 zwischen Hausen und der Abzweigung nach Fichtenberg habe sich ein Auto überschlagen, das Fahrzeug brenne, die Insassen seien in Sicherheit. Vor Ort stellt sich laut Polizei heraus, dass ein 57-Jähriger mit seinem Opel aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Überdolung geprallt war. Dabei, so die Ermittlungen, sei das Fahrzeug ausgehebelt worden und habe sich dann überschlagen.

Feuer gefangen hatte das Auto, das kopfüber in einer angrenzenden Wiese liegt, glücklicherweise doch nicht. Nur für kurze Zeit war leichter Rauch aus dem Motorraum gequollen. Die ausgerückten Kräfte der Oberroter Feuerwehr müssen also nicht löschen. Der schwer verletzte Fahrer wird vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen hat nur noch Schrottwert.

Autos vollständig zerstört

Ein schreckliches Bild bietet sich unterdessen den Kräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf der nach kurzem Regen nassen Landesstraße 1066 zwischen Gaildorf und Winzenweiler: Dort, einer leichten Kurve, sind zwei Autos, ein VW Golf und ein Hyundai Tucson, aufeinandergeprallt. Die Wracks sind völlig demoliert, im weiten Umkreis finden sich unzählige Fahrzeugteile verstreut. Rettungssanitäter und Notarzt kümmern sich um einen schwer verletzten Autofahrer, für den Lenker des Golf, 29 Jahre alt, kommt jede Hilfe zu spät. Er war vermutlich auf der Stelle tot.

Der Verletzte wird von der Besatzung eines Rettungshubschraubers der ADAC-Luftrettung übernommen, der am Ortsrand von Winzenweiler gelandet war. Wenige Sekunden nach dem 15-Uhr-Läuten vom Turm der nahen Marienkirche schwebt der gelbe Helikopter in Richtung Südwesten davon.

Gerhard Horlacher, Gaildorfs stellvertretender Stadtbrandmeister, ist mit 14 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie leisten Schwerstarbeit. Zur Unfallaufnahme ist die Straße komplett gesperrt. Ein halbes Dutzend Polizisten versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren – und die Identität der Unfallopfer zu klären. Deren Fahrzeuge sind jeweils im Haller Landkreis zugelassen.

Schwierige Ermittlungen

Anders als bei vielen Unfällen gestaltet sich hier die Ursachenforschung äußerst schwierig. Die Polizei zieht deshalb einen Sachverständigen hinzu, der Spuren untersucht und auch die Trümmerteile unter die Lupe nimmt: Fahrzeugfragmente aus Kunststoff und Blech, zerfetzte Felgen und Glassplitter. Und verbeulte Leitplanken. Die Straße bleibt weiterhin – bis gegen 19.30 Uhr – gesperrt.

Auch am späteren Abend sind immer noch einige Fragen nicht geklärt, die wichtigste: Wie konnte es zu diesem Zusammenstoß kommen? Die Ermittlungen laufen weiter, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.