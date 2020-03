Eine 55-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen tot in einer Wohnung in Rudersberg aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Frau gewaltsam getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben die Beamten einen 52-Jährigen fest genommen, weil er die Frau getötet haben soll. Er lebte mit ihr zusammen in der Wohnung.

Tatverdächtiger ruft die Polizei

Der Mann hat gegen 5 Uhr selbst die Polizei gerufen. Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Wegen einer schweren Verletzung, die er sich der Tatverdächtige selbst zugefügt hat, befindet er sich in einem Krankenhaus.