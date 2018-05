Schwäbisch Gmünd Seltsames Gespann aus dem Verkehr gezogen

Schwäbisch Gmünd / POL

Ein seltsames Gespann ist der Polizei in Schwäbisch Gmünd am Samstag aufgefallen.

Einer Polizeistreife in Schwäbisch Gmünd ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein seltsames Gespann aufgefallen. Ein polnischer Kleinlaster schleppte mit einer Abschleppstange einen weiteren Kleinlaster, der mit französischen Kennzeichen versehen war. Bei der Kontrolle teilte der Fahrer mit, dass er dieses Fahrzeug aus Frankreich quer durch Deutschland nach Polen überführen wollte. Die dazu notwendige Genehmigung konnte der Fahrer nicht vorweisen. Außerdem war er nicht im Besitz der für dieses Gespann notwendigen Fahrerlaubnis. Dies hatte zur Folge, dass ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 EUR erhoben wurde. Das berichtet die Polizei.