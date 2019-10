Ein 47 Jahre alte Frau ist am Freitag gegen 6.45 Uhr in Sulzbach-Laufen lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach wollte sie auf einem Fußgängerüberweg die Hauptstraße überqueren. Der Muldenkippers eine 53-jährigen Fahrers erfasste die Frau. Die Frau wird gegen 8.30 mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ortsdurchfahrt war zwischenzeitlich für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt.

