Wie diemitteilt, meldete sich ein Mann am Montagnachmittag bei ihr und teilte mit, dass er im Bereich Unterer Wasen nahe der Rems in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ein Fahrrad und einen herrenlosen Hund vorgefunden habe und sich nun Sorgen mache. Kurz darauf fand er in der Rems einenvor. Als die hinzugerufenen Rettungskräfte den 70-jährigen Mann aus der Rems bargen, war dieser bereits verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit deutet alles auf einenhin - es ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.