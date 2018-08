Unfall Radfahrerin schwer verletzt

Sulzbach-Laufen / swp

Ein 33-Jähriger parkte am späten Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel in der Talstraße im Ortsteil Laufen am Kocher aus einem Parkfeld rückwärts aus. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei eine 81-jährige Frau, die auf ihrem Pedelec vorbeigefahren ist. Durch den folgenden Zusammenstoß kam die Seniorin zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem mehrere Hundert Euro Schaden.