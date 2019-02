Gaildorf Prügelei: Schüler schlägt mit Schlagring zu

Gaildorf / pol

In einer Gaildorfer Schulmensa hat sich am Donnerstag eine Schlägerei ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr in einer Schulmensa in der Schloßstraße zu einer Schlägerei gekommen. So stritten sich zwei 16-jährige Jungen dort während der großen Pause zunächst verbal und schubsten sich danach gegenseitig. Dabei zog einer der beiden einen verbotenen Schlagring aus seiner Jackentasche und schlug damit mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Gleichzeitig gerieten zwei Freunde der Schläger aneinander, hier blieb es aber bei Schubsereien. Während der Schlägerei hielten sich etwa 40 bis 50 Schüler in der Mensa auf. Die Polizei ermittelt noch.

