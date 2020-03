Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben bereits am Freitag gegen 9:45 Uhr Diebe aus einer Wohnung in Chausseehaus in Gaildorf einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Der 74-jährige Eigentümer hatte in geringer Entfernung zum Tresor geschlafen und nicht bemerkt, wie die Eindringlinge seine Wohnung betraten. Erst als die mutmaßlichen Diebe die Wohnung wieder verließen, bemerkte sie der Mann.

Hat eine Zeugin die Täter gesehen?

Wenig später meldete eine Zeugin der Polizei drei Männer, die Sturmhauben trugen, einem auffällig blauen Kleinwagen stiegen und von Chausseehaus in Richtung Gschwend fuhren. Das Auto parkte zuvor an der Bushaltestelle an der B298. Die Zeugin konnte beobachten, wie einer der Männer eine Art Kiste in derselben Größe wie sie der Tresor hat, bei sich trug.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0797 9509-0 zu melden.