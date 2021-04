Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Murrhardt am Montagnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Brandausbruch wurde kurz vor 15 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr ist derzeit (Stand: 16.45 Uhr) noch mit Löschen beschäftigt. Auch ein Nachbargebäude wurde durch den Brand beschädigt.

Eine Bewohnerin mit Rauchvergiftung

Nach momentanem Kenntnisstand konnten sich alle Bewohner rechtzeitig aus den beiden Häusern retten, jedoch wurde eine Bewohnerin wegen einer leichten Rauchvergiftung vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Murrhardt wird bei ihrem Einsatz von den Wehren aus Sulzbach, Backnang und Schwäbisch Hall unterstützt. Insgesamt sind rund 60 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen vor Ort.

+++Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen +++