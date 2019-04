Am Montagnachmittag ist in einem Haus in der Blumenstraße ein kleiner Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Montag gegen 17 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Blumenstraße gemeldet. Vor Ort wurde starke Rauchentwicklung in einem Kellerraum festgestellt. Der Grund: eine eingeschaltete Herdplatte, auf welcher ein Bügeleisen stand - dieses war in Brand geraten. Das Feuer war schnell gelöscht, die 72-jährige Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden.

