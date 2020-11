Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter am Sonntag um kurz nach 20.15 Uhr mit einem schwarzen Auto auf der B19 von Ottendorf in Richtung Westheim unterwegs. Dort überholte er mit seiner Limousine auf der Geraden rasant und gefährlich den Skoda einer 23-Jährigen. Während des Überholvorgangs stieß die rechte Fahrzeugseite des schwarzen Wagens mit der linken Fahrzeugseite des Skoda zusammen. Der Skoda kam ins Schleudern, die Fahrerin brachte ihn aber unter Kontrolle und am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

