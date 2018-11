Oberrot / POL

Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste in eine Klinik gebracht werden.

Ein Radfahrer (53) hat am Samstag, gegen 19.50 Uhr, die Hauptstraße in Oberrot befahren. Als er kurz vor Ortsausgang vom Gehweg auf die Fahrbahn fahren wollte, kam er zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in eine Klinik verbracht werden. Das berichtet die Polizei.