Oberrot / pol

Ein Unbekannter ist in die Tankstelle in der Rottalstraße in Oberrot eingebrochen. Dabei machte er fette Beute.

Wie die Polizei mitteilt, schlug der Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Scheibe einer Tankstelle in der Rottalstraße ein und stieg dadurch in das Gebäude ein. Er stahl Zigaretten, Tabak und eine Überwachungsanlage im Wert von etwa 20.500 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0, entgegen.