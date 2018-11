Einbrecher in Waschanlage

Murrhardt. / swp

Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in die Räumlichkeiten einer Autowaschanlage in der D-Mark-Straße eingestiegen. Ob Bargeld oder Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet unter 0 71 91 / 90 90 um Hinweise.