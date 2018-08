Notfall Dachgeschoss ausgebrannt

Michelbach / swp

Am Sonntag gegen 7.05 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand eines Dachstuhls in der Agnes-Günther-Straße mitgeteilt. Die sechs Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Michelbach und Schwäbisch Hall, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Mann im Einsatz waren, brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Allerdings wurde das Dachgeschoss stark beschädigt, so dass das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.