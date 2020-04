Ein 62 Jahre alter Mann, der mit dem Corona-Virus infiziert ist, hat am Mittwoch wiederholt gegen die Quarantäne-Anordnungen verstoßen, sich Polizeibeamten widersetzt und schließlich im Krankenhaus in Schorndorf randaliert. Vier Polizeibeamte mussten aufgrund des direkten Kontakts mit dem 62-Jährigen vom Dienst frei gestellt werden. Das teilte die Behörde mit.

Mann will sich Bier in Tankstelle holen

Zunächst hatte der 62-Jährige sich gegen 15 Uhr in Rudersberg unerlaubt aus dem Haus begeben und wollte sich in einer Tankstelle ein Bier kaufen. Auf Ansprache eines gemeindlichen Vollzugsbeamten hatte er nicht reagiert, weshalb eine Polizeistreife hinzugezogen wurde. Die Beamten erklärten dem Mann nochmals die angeordnete Quarantäne-Maßnahme und eröffneten ihm die Fertigung einer Strafanzeige. Daraufhin begab er sich nach Aufforderung und unter Aufsicht des Gemeindevollzugsbeamten wieder nach Hause.

62-Jähriger täuscht Herzinfarkt vor

Gegen 17 Uhr ging er erneut ins Freie und auf den Marktplatz in Rudersberg auf. Eine gerufene Streifenbesatzung missachtete er. Im weiteren Verlauf täuschte der Mann einen Herzinfarkt vor, so dass Passanten Erste Hilfe leisten wollten. Die Beamten konnten die Annäherung der Passanten zu deren Schutz verhindern. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wurde der Mann aufgrund seiner Uneinsichtigkeit, seiner Ansteckungsgefahr und der damit einhergehenden Fremdgefährdung mit einem Rettungswagen in die Corona-Ambulanz des Schorndorfer Krankenhauses eingeliefert.

Randale im Krankenhaus – Polizistin bespuckt

Im Krankenhaus begann der 62-Jährige um 20.40 Uhr zu randalieren und versuchte Gegenstände anzuzünden. Er ließ sich auch von zwei alarmierten Streifenbesatzungen nicht beruhigen, sondern lief durch die Corona-Ambulanz und spuckte immer wieder aus. Er musste daraufhin von den Beamten überwältigt werden, wogegen er sich wehrte. Hierbei trat er und spuckte er auch in die Richtung der Beamten und traf eine Polizistin. Sie blieben unverletzt, mussten jedoch aufgrund des direkten Kontaktes mit dem 62-Jährigen vom Dienst frei gestellt werden. Seitens des Gesundheitsamtes wird nun eine gerichtliche Unterbringung des 62-Jährigen angestrebt.

Gegen den Mann wurde Ermittlungen unter anderem wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.