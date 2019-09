Vermutlich durch Schweißarbeiten wurde am Samstag kurz vor 12.30 Uhr ein Brand in einer holzverarbeitenden Firma in der Berliner Straße ausgelöst. Das teilte die Polizei mit. Die betreffende Maschine brannte vollständig ab. Das um die Spaltmaschine herum gelagertes Brennholz fing Feuer und wurde teilweise beschädigt. Angrenzende Gebäude waren nicht betroffen. Keine Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr Murrhardt war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: