Mit einem Strafverfahren muss jetzt ein Mann rechnen, der mit 1,6 Promille Blutalkohol in Gaildorf einen Unfall gebaut hat.

In einem Garten in der Haller Straße in Gaildorf landete ein ein 32-Jähriger am Sonntag um kurz vor 22 Uhr. Das teilte die Polizei mit. Auf seinem Weg in Richtung Schwäbisch Hall kam er wohl aufgrund seiner Trunkenheit Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug in den Garten und blieb auf der Seite liegen. Der Mann hatte einen Blutalkhol von etwa 1,6 Promille.

Fahrer leicht verletzt und Führerschein weg

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Gaildorf war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 32-Jährige wurde zu einer Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde eingezogen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.