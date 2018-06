Backnang Betrunken auf der Flucht in Papas Auto

Betrunken auf der Flucht in Papas Auto

Backnang / pol

Ein 16-Jähriger hat sich in der Nacht auf Montag einiges geleistet, wie die Polizei mitteilt: Er sei betrunken vor einer Polizeistreife geflohen, die ihn kontrollieren wollte, weil er um 2.30 Uhr ohne Licht gefahren ist. Am Kreisverkehr an Aspacher Straße und Röntgenstraße habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und gegen eine Straßenlaterne geprallt, die dadurch aus der Verankerung flog.

Geklautes Auto, Insassen auf Suchliste

Der junge Mann hatte das Auto seines Vaters ungefragt genommen. Außer ihm saßen in dem Fahrzeug noch drei weitere 16-Jährige, die von einer Betreuungseinrichtung als Vermisst gemeldet worden waren - sie wurden leicht verletzt. An Auto und Straßenlaterne entstanden insgesamt etwa 20.000 Euro Schaden. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.