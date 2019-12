Eine Bank in der Backnanger Innenstadt wurde am Montagnachmittag überfallen. Ein bislang unbekannter Täter hat eine Angestellte in der Filiale in der Straße Am Obstmarkt mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet. Es wurde niemand verletzt. Das teilte die Polizei mit. Nach der Tat gegen 14.15 Uhr ist er zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Täterbeschreibung

Von dem geflüchteten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

circa 1,80 Meter groß

etwa 50 Jahre alt

blauer Anorak mit Kapuze und Pelzbesatz

grauer Schal

Basecap

schwarze Sonnenbrille

dunkle Hose bekleidet

grauer Stoppelbart

Er ist offenbar entlang der Grabenstraße Richtung Murr geflohen.

Die Polizei hat bei der groß angelegten Fahndung auch einen Hubschrauber eingesetzt. Bislang blieb sie jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen gesucht

Hinweise auf den geflüchteten Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen. Da der Tatverdächtige bewaffnet ist, sollte keinesfalls an ihn herangetreten werden!