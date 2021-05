Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Nachruf bestätigt, ist am Dienstag im Seehofweg in Backnang eine Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt, um die Frage der Todesursache zu klären. Weitere Infos möchte die Polizei voraussichtlich am Mittwochvormittag bekannt geben.

