Hausen an der Rot Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Hausen an der Rot

Fichtenberg

Der Mann kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Fahrer eines Opels ist am Montagmittag schwer verletzt worden, als sich der Wagen bei einem Unfall mehrfach überschlagen hat. Das teilte die Polizei mit. Der Mann kam zwischen Hausen an der Rot und Gaildorf von der Landesstraße 1050 ab, aus bislang unbekannter Ursache. Er fuhr in den Grünstreifen und prallte gegen eine Überdohlung.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Erste Meldungen, wonach das Fahrzeug Feuer fing, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Der Fahrer wurde dennoch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.