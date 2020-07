Wie die Polizei mitteilt, lag der stark betrunkene Mann gegen 8 Uhr mitten auf der Fahrbahn der K 3327 bei Sandhof und. Eine 37 Jahre alte Opel-Fahrerin erkannte den 23-Jährigen gerade noch rechtzeitig und wich mit ihrem Opel aus. Dabei geriet sie in den Straßengraben, sie und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Weil die 37-Jährige es zunächst nicht schaffte, den Mann wach zu bekommen, holte sie bei einem nahegelegenen Haus Hilfe. Nach dem Wachwerden konnte sich der 23-Jährige nicht erklären, wie es dazu gekommen war,. Ihn erwartet nun eine Anzeige. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, er musste abgeschleppt werden.