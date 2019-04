In Kirchberg/Iller ist am Samstagmorgen ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, griff eine 24 Jahre alte Frau ihren Ex-Freund und dessen neue Lebensgefährtin an. Dabei fuchtelte sie auch mit einem Messer herum. Die 24-Jährige schlug der anderen Frau ins Gesicht, flüchtete aus der Wohnung und fuhr mit ihrem Auto davon.

Frau war betrunken

Die Polizei fahndete nach der Frau und entdeckte ihr Auto kurze Zeit später unweit der Wohnung. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau betrunken war – und keinen Führerschein besitzt.

